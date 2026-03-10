edición general
La industria recibe ya cartas que amenazan con romper los contratos de gas ante la subida de precios por la guerra de Irán

(Visible en modo lectura) Algunos comercializadores están remitiendo misivas a grandes consumidores invocando la clausula legal ‘rebus sic stantibus’ para rescindir el suministro a los precios previamente firmados

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ummmmm el olor a capitalismo me encanta
Oghaio #2 Oghaio
#1 las cláusulas, ¡qué gran invento!
Cehona #4 Cehona
#1 Pues si recibieran Napalm, igual olería mejor.
Aokromes #8 Aokromes
#1 libre mercado, el que tengo aqui colgado.
Andreham #3 Andreham
Si el capitalismo no gana, coge la pelota y se va, que para eso es suya.
#7 Dav3n
Que nos quede claro: Trump canta victoria porque están desesperados, así que nadie debería tragarse que esto esta casi arreglado porque están mintiendo.

Lo peor está por llegar porque no van a poder contener los precios del petróleo para siempre y éste conflicto no va a terminar mañana ni pasado (ojalá me equivoque).

El mejor escenario posible ya implica problemas económicos severos.
josde #12 josde
#11 Pues esa y una que puse yo ayer, sobre Ucrania, han roto moldes en negativos
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Rebus sic stantibus
es una expresión latina que se traduce literalmente como "estando así las cosas" o "mientras las cosas sigan siendo como son".

No tenía ni idea .. pero anda que no puede llegar a dar juego esto. Pero mira, no te la ponen para devolver la hipoteca, por ejemplo.
GuerraEsPaz #6 GuerraEsPaz
el neoliberalismo da y quita por igual
josde #9 josde
#5 En portada pero no deja ni votar, la han cosido a negativos.
#11 xaxipiruli *
#9 Que haya quienes voten en contra resulta absurdo, votar negativo una noticia tan relevante, aún más... más beneficios para unos pocos y más desatención social para el resto. Y, para rematar, un nuevo conflicto; justo lo que este país necesitaba.
