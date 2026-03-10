La industria recibe ya cartas que amenazan con romper los contratos de gas ante la subida de precios por la guerra de Irán

(Visible en modo lectura) Algunos comercializadores están remitiendo misivas a grandes consumidores invocando la clausula legal ‘rebus sic stantibus’ para rescindir el suministro a los precios previamente firmados
Lo peor está por llegar porque no van a poder contener los precios del petróleo para siempre y éste conflicto no va a terminar mañana ni pasado (ojalá me equivoque).
El mejor escenario posible ya implica problemas económicos severos.
es una expresión latina que se traduce literalmente como "estando así las cosas" o "mientras las cosas sigan siendo como son".
No tenía ni idea .. pero anda que no puede llegar a dar juego esto. Pero mira, no te la ponen para devolver la hipoteca, por ejemplo.
