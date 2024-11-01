La industria española da el 'sorpasso' a Alemania y paga por primera vez la luz más barata

España mejora su competitividad eléctrica industrial frente a Alemania: 66,50 €/MWh frente a 67,73 €/MWh, un 2% menos, según AEGE. Influyen el mayor peso renovable y medidas del RDL 7/2026, que moderan el alza de precios. Aun así, la electricidad sigue siendo clave en costes. Persiste gran desventaja frente a Francia (32,05 €/MWh). Costes de ajuste y menores ayudas de CO₂ lastran a España. La mejora es coyuntural y requiere estabilidad regulatoria para consolidarse.