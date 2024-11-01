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La industria española da el 'sorpasso' a Alemania y paga por primera vez la luz más barata

La industria española da el 'sorpasso' a Alemania y paga por primera vez la luz más barata

España mejora su competitividad eléctrica industrial frente a Alemania: 66,50 €/MWh frente a 67,73 €/MWh, un 2% menos, según AEGE. Influyen el mayor peso renovable y medidas del RDL 7/2026, que moderan el alza de precios. Aun así, la electricidad sigue siendo clave en costes. Persiste gran desventaja frente a Francia (32,05 €/MWh). Costes de ajuste y menores ayudas de CO₂ lastran a España. La mejora es coyuntural y requiere estabilidad regulatoria para consolidarse.

| etiquetas: industria , españa , electricidad , energía , renovable , barata , alemania
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3 comentarios
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#1 spanishpig
Viva el sensacionalismo. Ya le gustaría a la industria española dar el sorpasso a la industria alemana de 1945, y sin desmerecer a la digna industria española. Qué hartazgo de complejos.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Si después de eliminar el impuesto del 7% a la producción de energía eléctrica y quitar el 5% del impuesto especial de la electricidad, sólo está un 2% menos y sabiendo que son medidas temporales.

No creo que sea para tirar cohetes
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
DEJAD DE APLAUDIR, IDIOTAS, LOS SUELDOS DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑITA SON LA MITAD O UN TERCIO QUE EN DOICHLAND! (ahí es donde está el ahorro de los empresaurios españoles y mucho españoles, NO en lo que paguen de electricidad... esos sueldos de mierda respecto a Doichland no es "dampin fiscal" de ese, no? idos a cagar!)
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menéame