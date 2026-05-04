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La industria electrointensiva española paga la luz un 157% más cara que en Francia

AEGE alerta de que la industria electrointensiva en España paga la electricidad un 157% más que en Francia y un 20% más que en Alemania. En abril el precio eléctrico final para la industria electrointensiva española alcanzó los 71,1 €MWh. Esta cifra contrasta con los 27,64 €/MWh de Francia y los 59,36 €/MWh de Alemania. La asociación atribuye buena parte de esta diferencia a los costes por servicios de ajuste del sistema, que en España recaen sobre los consumidores electrointensivos, mientras que en Francia y Alemania no se contemplan de la mis

| etiquetas: electricidad , industria electrointensiva
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Pitchford *
Teniendo en cuenta que el precio de la electricidad de los consumidores domésticos en Alemania en 2025 ha sido de 387 €/MWh, un 50% más alto que en España, y 6 veces más que los 59 €/MWh para su industria electrointensiva, lo que indica ese precio de Alemania es un dumping total y una ayuda pública brutal, a costa de los consumidores domésticos. Si interesara, aquí se podría igualar ese precio, subiendo algo la tarifa domestica y/o la de la industria normal.
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#15 Pitchford
#4 En 2026 está ya el precio para la electrointensiva más barato en España que en Alemania. Será por el.efecto Ormuz.

www.eleconomista.es/energia/noticias/13850652/03/26/la-industria-espan
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loborojo #8 loborojo
#6 ¿Por qué debemos subvencionar con impuestos a las empresas privadas que no socializan sus beneficios?
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taSanás #10 taSanás *
#8 mejor subvencionar al cine xD mucho mejor invertido el dinero, que total, nos sobra industria
Hay que joderse.
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loborojo #11 loborojo
#10 La respuesta correcta es, expropiese.
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taSanás #12 taSanás
#11 sí. Correctísima.
Le ha ido fetén a todos los países que han hecho eso.
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loborojo #16 loborojo
#12 es contraintuitivo pero subvencionar a los empresarios no es muy capitalista, lo mismo tampoco les va muy bien a los países verdaderamente capitalistas si tienen que hacerlo
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taSanás #17 taSanás *
#16 a ver, supongo que quieres decir “liberal”, no “capitalista”
Pero aún así, lo que no puedes hacer es competir en unas condiciones precarias contra economías que dopan ciertas industrias. O las diosas tu, o pones aranceles para que no arrasen con tu mercado.

El liberalismo funciona si todos compiten en las mismas condiciones. Si unos van dopados con dinero público, no hay mucho que hacer en contra
Si no,’pues te quedas con lo que puedes competir, nadie pone copas en Conil desde Francia.
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Duke00 #7 Duke00 *
#6 Un ápice si cambia, porque eso no quita que España esté en buena posición con su sistema eléctrico como parece intentar negar el primer comentario diciendo que es todo propaganda y manipulación.

Por otro lado, esta noticia sale de los datos de una sola semana, sería interesante hacerlo con los datos anuales completos.
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taSanás #9 taSanás
#7 entonces protéstale al primer comentario ;)

La noticia no es bulo, no es sensacionalista…
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Duke00 #13 Duke00 *
#9 No es bulo, pero puede ser sensacionalista desde el momento que da el dato solo de una única semana. No sabemos si la semana anterior los datos eran justo al revés. No lo aclaran, falta información y parece un cherrypicking.
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#2 Cincocuatrotres
Pero no eramos la envidia de Europa por nuestras posibilidades de generación?, nos venden siempre que somos la locomotora, es todo propaganda y manipulación.
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taSanás #3 taSanás *
#2 la noticia será bulo, y pista!

edit: ves? ya ha llegado el primer negativo
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Duke00 #5 Duke00 *
#2 #3 En el fondo, y simplificando un poco, se debe a que Francia y Alemania subvencionan la electricidad a las electrointensivas.
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taSanás #6 taSanás
#5 lo que no cambia un ápice lo que dice la noticia, no?
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#14 z1018
#2 dirás por parte de la industria electrointensiva y los propagadores de bulos que crearon "el impuesto al sol".

Lo primero es que pagar el KWh a 7.1 céntimos es un robo cuando los excedentes solares a las horas de máxima producción (por la mañana) se pagan a 0 en el mercado regulado. A mi con una compañía comercializadora me están pagando los excedentes a 4 céntimos.

Segundo este tipo de industria recibe ayudas y retribuciones por su alto consumo eléctrico.

Así que lo que tienen que hacer es no dejarse robar e instalar su propio campo solar.
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Format_C #1 Format_C
Tener disponible y constante un flujo enerme de consumo tiene costes
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menéame