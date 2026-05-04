La industria electrointensiva española paga la luz un 157% más cara que en Francia

AEGE alerta de que la industria electrointensiva en España paga la electricidad un 157% más que en Francia y un 20% más que en Alemania. En abril el precio eléctrico final para la industria electrointensiva española alcanzó los 71,1 €MWh. Esta cifra contrasta con los 27,64 €/MWh de Francia y los 59,36 €/MWh de Alemania. La asociación atribuye buena parte de esta diferencia a los costes por servicios de ajuste del sistema, que en España recaen sobre los consumidores electrointensivos, mientras que en Francia y Alemania no se contemplan de la mis