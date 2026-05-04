La industria electrointensiva española paga la luz un 157% más cara que en Francia

AEGE alerta de que la industria electrointensiva en España paga la electricidad un 157% más que en Francia y un 20% más que en Alemania. En abril el precio eléctrico final para la industria electrointensiva española alcanzó los 71,1 €MWh. Esta cifra contrasta con los 27,64 €/MWh de Francia y los 59,36 €/MWh de Alemania. La asociación atribuye buena parte de esta diferencia a los costes por servicios de ajuste del sistema, que en España recaen sobre los consumidores electrointensivos, mientras que en Francia y Alemania no se contemplan de la mis
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Hay que joderse.
Le ha ido fetén a todos los países que han hecho eso.
Pero aún así, lo que no puedes hacer es competir en unas condiciones precarias contra economías que dopan ciertas industrias. O las diosas tu, o pones aranceles para que no arrasen con tu mercado.
El liberalismo funciona si todos compiten en las mismas condiciones. Si unos van dopados con dinero público, no hay mucho que hacer en contra
Si no,’pues te quedas con lo que puedes competir, nadie pone copas en Conil desde Francia.
Por otro lado, esta noticia sale de los datos de una sola semana, sería interesante hacerlo con los datos anuales completos.
La noticia no es bulo, no es sensacionalista…
edit: ves? ya ha llegado el primer negativo
Lo primero es que pagar el KWh a 7.1 céntimos es un robo cuando los excedentes solares a las horas de máxima producción (por la mañana) se pagan a 0 en el mercado regulado. A mi con una compañía comercializadora me están pagando los excedentes a 4 céntimos.
Segundo este tipo de industria recibe ayudas y retribuciones por su alto consumo eléctrico.
Así que lo que tienen que hacer es no dejarse robar e instalar su propio campo solar.