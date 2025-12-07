edición general
8 meneos
8 clics
Los indultos de Trump a estafadores, traficantes y corruptos

Los indultos de Trump a estafadores, traficantes y corruptos

Esta misma semana a un congresista de origen hispano, Salazar y a su mujer, sentenciados por aceptar sobornos. Antes, una ristra de cripto delincuentes y narcotraficantes. Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por mover cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, fue liberado este martes. David Gentile, de los fraudes recientes más importantes, usando el esquema Ponzi, estafó hasta 1.800 millones de dólares de mas de 10.000 inversores.

| etiquetas: trump , indultos imperio de la ley
8 0 0 K 111 actualidad
5 comentarios
8 0 0 K 111 actualidad
Yorga77 #2 Yorga77
Son su gente ¿Que tiene de raro? :troll:
4 K 74
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Todos como el, que no tiene que echar en cara nada a ninguno, son tal para cual.
0 K 20
#4 Cincocuatrotres
Como si en España nuestro presi no hubiera hecho lo mismo, más o menos.
0 K 8
ElBeaver #1 ElBeaver
Está bastante documentado que está medicándose para retrasar la demencia que padece. Sabe que le queda poco tiempo y, por eso, se apresura a hacerlo.
0 K 7
nemeame #5 nemeame
Hombre, indulta a sus amigos, no va indultar a sus enemigos...
0 K 6

menéame