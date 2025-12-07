Los indultos de Trump a estafadores, traficantes y corruptos

Esta misma semana a un congresista de origen hispano, Salazar y a su mujer, sentenciados por aceptar sobornos. Antes, una ristra de cripto delincuentes y narcotraficantes. Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por mover cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, fue liberado este martes. David Gentile, de los fraudes recientes más importantes, usando el esquema Ponzi, estafó hasta 1.800 millones de dólares de mas de 10.000 inversores.