Indra y Oesía prueban con éxito su tecnología para evitar que los drones choquen en operaciones en enjambre

Indra y Oesía han probado con éxito su nuevo sistema para evitar que los drones choquen entre sí en operaciones complejas en las que este tipo de aeronaves no tripuladas actúan en enjambre, una tecnología que ambas empresas desarrollan en el programa estratégico del 'Polo Aeroespacial' de Galicia. En concreto, se han completado una serie de vuelos de prueba con un dron multirrotor equipado con cámaras y radar que detectó otra aeronave no tripulada de la familia Tarsis de Indra a distancias de hasta un kilómetro, lo cual permitió ejecutar.....

6 comentarios
Gry
Si yo fuera Indra montaría una joint venture con alguna empresa de espectáculos para desarrollar cosas como esto: youtube.com/shorts/YxlcFnNmlCE
imaginateca
#1 "Si yo fuera Indra": qué tierno.
Abajo
#1 Yo montaría una red dron para cazar enjambres como si fueran mariposas.
nemeame
Teniendo en cuenta que Indra recibe miles de millones de euros del estado debería pasar a ser software libre para beneficio de todos y no solo de unos pocos
alcama
#3 No lo hacen los ministerios, lo va a hacer Indra
Kalandraka125
#3 El problema con eso es que Indra le ahorraría millones de euros a Lockheed Martin. Y ojo, que estoy de acuerdo, pero sabiéndolo.
