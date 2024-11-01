Indra y Oesía prueban con éxito su tecnología para evitar que los drones choquen en operaciones en enjambre

Indra y Oesía han probado con éxito su nuevo sistema para evitar que los drones choquen entre sí en operaciones complejas en las que este tipo de aeronaves no tripuladas actúan en enjambre, una tecnología que ambas empresas desarrollan en el programa estratégico del 'Polo Aeroespacial' de Galicia. En concreto, se han completado una serie de vuelos de prueba con un dron multirrotor equipado con cámaras y radar que detectó otra aeronave no tripulada de la familia Tarsis de Indra a distancias de hasta un kilómetro, lo cual permitió ejecutar.....
