Indra creará más de 3.000 empleos directos con los 15 nuevos programas y captará 200 proveedores en España

La compañía obtiene créditos por más de 6.500 que gestionará en solitario, en UTE o a través de empresas que controla

Olepoint #5 Olepoint
¿ A cambio de cuántos miles de millones que nos vais a quitar de sanidad, educación, carreteras, infraestructuras, servicios sociales ?

Idos a tomar por culo con la puta propaganda para vender armas. Idos al carajo.
#1 Barriales
No se lo creen ni ellos.
Connect #3 Connect
en todo caso, en los próximos años. Al paso que va la IA y la robotización, para entonces "de lo que dije, ahora es diego"
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
A más de 2 millones por nuevo trabajador, que cobrará 30k si hay suerte.
#4 omega7767
mejor gastar en una empresa española que invierta en españa que comprar armamento a otros paises

hubiera preferido gasto social, fomentar una educación puntera que nos pusiera arriba
