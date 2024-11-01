·
3
meneos
38
clics
Indra creará más de 3.000 empleos directos con los 15 nuevos programas y captará 200 proveedores en España
La compañía obtiene créditos por más de 6.500 que gestionará en solitario, en UTE o a través de empresas que controla
|
etiquetas
:
empleo
,
economia
,
industria
,
economia
2
1
1
K
24
actualidad
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Olepoint
¿ A cambio de cuántos miles de millones que nos vais a quitar de sanidad, educación, carreteras, infraestructuras, servicios sociales ?
Idos a tomar por culo con la puta propaganda para vender armas. Idos al carajo.
2
K
34
#1
Barriales
No se lo creen ni ellos.
1
K
18
#3
Connect
en todo caso, en los próximos años. Al paso que va la IA y la robotización, para entonces "de lo que dije, ahora es diego"
0
K
15
#2
mente_en_desarrollo
A más de 2 millones por nuevo trabajador, que cobrará 30k si hay suerte.
0
K
13
#4
omega7767
mejor gastar en una empresa española que invierta en españa que comprar armamento a otros paises
hubiera preferido gasto social, fomentar una educación puntera que nos pusiera arriba
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
