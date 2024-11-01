Indonesia comprará 42 cazas J-10C a China en su primer acuerdo de compra de aeronaves no occidentales

El éxito de China en la venta de aviones de combate más allá de sus mercados tradicionales ejerce presión sobre los exportadores de defensa occidentales. La capacidad de ofrecer precios más bajos, menos restricciones y una colaboración industrial más flexible constituye una ventaja competitiva en los mercados emergentes. Indonesia espera la entrega de 46 Rafale franceses, 48 Kaan turcos de 5ª generación y ha firmado un memorando para sopesar la adquisición de 24 F-15EX