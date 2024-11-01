Indignación en el barrio de El Serrallo de Tarragona por la presión de la Guardia Civil contra los pescadores locales

La Guardia Civil bloquea el barrio marítimo de Tarragona e inspecciona barcas y furgonetas a la salida de la Confraria de Pescadors, precisamente cuando la mayoría de pescadores deberán amarrar sus embarcaciones porque la Unión Europea ya no les permite faenar más días. Los vecinos de El Serrallo saben que el futuro de los pescadores pende de un hilo. Que ya no hay relevo generacional, ni jóvenes ilusionados con el negocio familiar. Si El Serrallo deja caer a los pescadores, el barrio perderá identidad y personalidad.