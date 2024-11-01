edición general
4 meneos
10 clics
Indignación en el barrio de El Serrallo de Tarragona por la presión de la Guardia Civil contra los pescadores locales

Indignación en el barrio de El Serrallo de Tarragona por la presión de la Guardia Civil contra los pescadores locales

La Guardia Civil bloquea el barrio marítimo de Tarragona e inspecciona barcas y furgonetas a la salida de la Confraria de Pescadors, precisamente cuando la mayoría de pescadores deberán amarrar sus embarcaciones porque la Unión Europea ya no les permite faenar más días. Los vecinos de El Serrallo saben que el futuro de los pescadores pende de un hilo. Que ya no hay relevo generacional, ni jóvenes ilusionados con el negocio familiar. Si El Serrallo deja caer a los pescadores, el barrio perderá identidad y personalidad.

| etiquetas: pesca , serrallo , tarragona , guardia civil
3 1 0 K 44 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Sobre todo si no quedan peces en el mar.
1 K 30
sareando #1 sareando *
"No quieren que pesquemos", afirman los pescadores de Tarragona. "Quieren que consumamos solo pescado de Marruecos", critican.
Lo cierto es que la Guardia civil se ha cebado con ellos y prácticamente no les dejan vivir de su oficio tradicional...
Está noticia es impactante: "La Guardia Civil asalta El Serrallo de Tarragona en busca de pescado ilegal"
www.diaridetarragona.com/tarragona/244281/guardia-civil-blinda-serrall
1 K 24
sareando #2 sareando
#1 Y el futuro de El Serrallo pinta tan mal como el de los demás de todo el Mediterráneo. Sinceramente,no me gusta nada la Europa que estamos "construyendo"...
1 K 24
Pertinax #4 Pertinax
#2 ¿Una Europa con pescado?
0 K 12

menéame