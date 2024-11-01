Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 [ENG]

El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se presentan en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). Si bien 31 países han reducido significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, el resto no logra abordar el problema: se han estancado o han empeorado durante el mismo período. El promedio mundial ha caído a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50.
| etiquetas: índice de percepción de corrupción , países , corrupción
Dicho esto, este índice, siendo interesante, siempre me ha llamado la atención. Los países suelen subir o bajar en función de que la corrupción se destape o no. Asi tiemes paises en ese listado en los que sencillamente la corrupcion no salta. . Con todo, he vivido en países muy corruptos y se lo que es. España tiene una sociedad corrupta, pero tiene un déficit importante en su clase política. Quizá también tener 4 niveles de administración nos hace más vulnerables.