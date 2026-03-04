El índice de aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras el ataque a Irán [ENG]

El índice de aprobación del presidente Donald Trump alcanzó esta semana un nuevo mínimo en su segundo mandato —de dos mandatos no consecutivos— en medio de la reacción negativa provocada por la escalada del conflicto con Irán, según la última encuesta de YouGov/Economist. La encuesta, realizada entre el 27 de febrero y el 2 de marzo e incluyendo a 1.515 encuestados, mostró que la valoración neta de Trump cayó a -21, con un 38% de aprobación y un 59% de desaprobación de su gestión en este segundo mandato.