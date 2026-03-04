edición general
El índice de aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras el ataque a Irán [ENG]

El índice de aprobación del presidente Donald Trump alcanzó esta semana un nuevo mínimo en su segundo mandato —de dos mandatos no consecutivos— en medio de la reacción negativa provocada por la escalada del conflicto con Irán, según la última encuesta de YouGov/Economist. La encuesta, realizada entre el 27 de febrero y el 2 de marzo e incluyendo a 1.515 encuestados, mostró que la valoración neta de Trump cayó a -21, con un 38% de aprobación y un 59% de desaprobación de su gestión en este segundo mandato.

gelatti #9 gelatti
Que esta basura humana tenga todavía un 38% de aprobación es escalofriante. Vivimos rodeados de gente horrible.
#6 Grahml
#5 #4 En realidad no es tan poderoso como él se cree.

Ni con su ejército de desdentados evitará que haya elecciones.

Trump es una desgracia con la que nos hemos cruzado en nuestras vidas, pero también es algo extremadamente efímero.
Esperemos a ser posible, que no acabe este mandato.
ipanies #8 ipanies
#6 Ojalá sea así... Pero piensa en quién está ganando dinero salvajemente gracias al anormal este y que son capaces de hacer y ya sabemos que se ha hecho en el pasado. Un ataque de falsa bandera no es un escenario descartable.
Herumel #10 Herumel *
#3 #4 #5 #6 Trump ya echo el órdago hace tiempo, si permite elecciones, tanto el como su familia pueden acabar muy muy mal,, y no tiene salida, la única es dar otro golpe de estado, y ante eso Europa debería estar ya generando una disidencia fuerte.
Jakeukalane #12 Jakeukalane
#10 puede hacer que no sean libres. Ya ha quitado a miles de mujeres la posibilidad de votar.
#14 Grahml
#13 Aquí le veo con miedo y con menos arrogancia que la que acostumbra.

x.com/i/status/2008577291207504057

Evidentemente no se fía de los repúblicanos, de ahí sus artificios, pero sin ellos, Trump hacía tiempo que estaba en la cárcel.
ipanies #1 ipanies
Y que?!?!?! Si esto solo sirve para estimaciones de voto y ya no le van a tener que votar más??
#3 Grahml *
#1 En noviembre serán las las midterms o legislativas estadounidenses.

Trump está acojonado, no quiere otro impeachment.

Pero tiene pinta de que el desastre de estas elecciones, prácticamente a la vuelta de la esquina, le va a mandar de cabeza a otro impeachment, incrementando su record.
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#3 eso si hubiera elecciones libres.
ipanies #5 ipanies
#3 Sigo pensando que no va a haber más votaciones y todo va apuntando en esa dirección...
hormiga_cartonera #11 hormiga_cartonera *
#3 de aquí a noviembre al VOTONTO promedio se le ha olvidado todo 3 veces y solo tienen que decirle que le van a poner una "piscina climatizada al lado de casa" (ejemplo verídico que ha pasado con mis vecinos) el día antes.
#13 kh4os
#3 acojonado dices...alguien que está ahí para hacer dinero, solo su hijo se gastó 30 millones de adquirir petróleo antes de atacar Irán. Se la suda todo. Es un negocio para el y su socios.
manzitor #15 manzitor
Tongo o minoría parlamentaria. Va a ser tongo.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Dependerá del efecto en la economía que tengan los ataques en las próximas semanas.

Los poderosos de verdad no van a tolerar que el Trump les siga fastidiando los negocios.
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Pero ha subido en Israel. Israel First!
