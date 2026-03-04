El índice de aprobación de Trump cae a su nivel más bajo tras el ataque a Irán [ENG]

El índice de aprobación del presidente Donald Trump alcanzó esta semana un nuevo mínimo en su segundo mandato —de dos mandatos no consecutivos— en medio de la reacción negativa provocada por la escalada del conflicto con Irán, según la última encuesta de YouGov/Economist. La encuesta, realizada entre el 27 de febrero y el 2 de marzo e incluyendo a 1.515 encuestados, mostró que la valoración neta de Trump cayó a -21, con un 38% de aprobación y un 59% de desaprobación de su gestión en este segundo mandato.
Ni con su ejército de desdentados evitará que haya elecciones.
Trump es una desgracia con la que nos hemos cruzado en nuestras vidas, pero también es algo extremadamente efímero.
Esperemos a ser posible, que no acabe este mandato.
x.com/i/status/2008577291207504057
Evidentemente no se fía de los repúblicanos, de ahí sus artificios, pero sin ellos, Trump hacía tiempo que estaba en la cárcel.
Trump está acojonado, no quiere otro impeachment.
Pero tiene pinta de que el desastre de estas elecciones, prácticamente a la vuelta de la esquina, le va a mandar de cabeza a otro impeachment, incrementando su record.
Los poderosos de verdad no van a tolerar que el Trump les siga fastidiando los negocios.