India cierra un acuerdo de 2000 millones de dólares con Rusia para alquilar submarinos durante la visita de Putin [ENG]

India pagará alrededor de 2000 millones de dólares por el alquiler de un submarino nuclear a Rusia, según fuentes cercanas al asunto, cerrando así la entrega del buque tras aproximadamente una década de negociaciones, justo cuando el presidente Vladimir Putin visita Nueva Delhi esta semana. Las negociaciones para alquilar el submarino de ataque a Rusia se habían estancado durante años debido a las negociaciones sobre el precio, según estas personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.
No le veo la ventaja.
Así a botepronto, el próximo submarino que les intenten vender va a partir con la ventaja de que es una tecnología probada, para la que ya tienen personal formado. En contra de, por ejemplo, España que tendría que incluir en el presupuesto del proyecto la formación del personal en la tecnología naval propia.
Pues como EEUU. No tienen aceras y 42 millones dependen de bonos estatales para comer. Pero SSBN que no falten.