India cierra un acuerdo de 2000 millones de dólares con Rusia para alquilar submarinos durante la visita de Putin [ENG]

India pagará alrededor de 2000 millones de dólares por el alquiler de un submarino nuclear a Rusia, según fuentes cercanas al asunto, cerrando así la entrega del buque tras aproximadamente una década de negociaciones, justo cuando el presidente Vladimir Putin visita Nueva Delhi esta semana. Las negociaciones para alquilar el submarino de ataque a Rusia se habían estancado durante años debido a las negociaciones sobre el precio, según estas personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Esto no es algo nuevo, India ya ha operado submarinos clase Shuka en régimen de alquiler.

en.wikipedia.org/wiki/Akula-class_submarine#Lease_to_India
0 K 19
Aokromes #6 Aokromes
#1 asi es.
0 K 10
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
¿Y que van a hacer? ¿Van a formar una tripulación india en una tecnología ultra sensible y en sus sistemas de armas y capacidades?

No le veo la ventaja.
0 K 11
#4 giputxilandes
#2 ¿No le ves la ventaja en que la India tenga miles de marineros formados en el uso de tu tecnología?

Así a botepronto, el próximo submarino que les intenten vender va a partir con la ventaja de que es una tecnología probada, para la que ya tienen personal formado. En contra de, por ejemplo, España que tendría que incluir en el presupuesto del proyecto la formación del personal en la tecnología naval propia.
2 K 32
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#4 dos mil millones de dólares por conocer de pe a pa todos los secretos de la tecnología nuclear naval rusa y de su armamento es un excelente negocio. Esto no solo va a enseñar a la india a cómo usar sus submarinos nucleares, también a contrarrestarlos.
0 K 11
#3 Perrota
No tienen para alcantarillas, pero si para submarinos nucleares. Vaya tela Mari Carmen.
0 K 10
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 India tiene muchas culturas y mucha gente, es imposible contentar a todos, mas teniendo a Pakistán en guerra continua con ellos.
0 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#3

Pues como EEUU. No tienen aceras y 42 millones dependen de bonos estatales para comer. Pero SSBN que no falten.
1 K 26

