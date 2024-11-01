La increíble leyenda del humuhumunukunukuapua’a el pez estatal de Hawái

Humuhumunukunukuapua’a se refiere a dos especies distintas de peces ballesta de arrecife, encontrados en el océano Pacífico: el Rhinecanthus rectangulus y el Rhinecanthus aculeatus. Ambas son criaturas muy territoriales y agresivas En particular, el Rhinecanthus rectangulus suele emitir unos distintivos y sonoros rugidos cuando está en peligro. En cuanto a su etimología, «humuhumu» en idioma hawaiano es el término utilizado para denominar a todos los tipos de peces ballesta, mientras que «nukunukuāpua’a» significa “hocico de cerdo”.