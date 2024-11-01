edición general
Incendios en Argentina arrasan bosques de la Patagonia y avivan críticas a la austeridad de Milei

Estos días, las majestuosas y boscosas laderas de la Patagonia argentina parecen una zona de guerra.

nemesisreptante
Mi país es una mierda los servicios públicos son cada vez peores
Vas a votar a alguien que apueste por mejorarlos?
Nooooo votaré a los que plantean eliminar todos los servicios públicos posibles
:wall:
azathothruna
Las criticas no importan
Solo importa la voluntad del dios Zionista (y el dinero)
laruladelnorte
Vastas extensiones del Parque Nacional Los Alerces, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO hogar de árboles de 2.600 años de antigüedad, están ahora en llamas.

Me da mucha pena Argentina con ese demente al mando.
Febrero2034
Una pregunta ¿esto son como los fuegos del Amazonas q son noticia si gobierna Bolsonaro y no se dice nada cuando gobierna Lula?
Barney_77
#7 Exacto. De Chile no oirás nada... www.bbc.com/mundo/articles/c74vjn934rpo
Pivorexico
También se regulara solo , en cuanto no quede nada por arder.
jonolulu
¿Y por qué no los apagan con los F16?
josde
#3 Porque no despegan si no quieren EEUU
DDJ
Cuando llegaron los bomberos el Mosad ya estaba allí
