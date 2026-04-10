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Incendio en el PSC de Girona tras facilitar que Sílvia Orriols apruebe sus Presupuestos en Ripoll
La abstención de los dos concejales socialistas permite la validación de las cuentas públicas del Gobierno municipal de Aliança Catalana, en Ripoll.
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#3
Priorat
¿Hay algún motivo para relacionar una cosa con la otra?
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#1
cosmonauta
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#4
CharlesBrowson
que me quedo sin comer!!! dijeron
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#5
rystan
No se pueden aprobar los presupuestos del enemigo por bien hechos que estén.
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#6
treu
#5
si está bien hechos se vota en contra y punto? Que se joda la gente del pueblo. Y si ocurriera al revés?
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#2
Delay
¿Ardió twitter?
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