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Los imputados en el ‘caso mascarillas’ de la Diputación de Almería empezarán a declarar ante el juez a partir del 28 de mayo

Los imputados en el ‘caso mascarillas’ de la Diputación de Almería empezarán a declarar ante el juez a partir del 28 de mayo

El expresidente de la institución, Javier Aureliano García, está citado el 26 de junio, 15 días después de que se constituya el Parlamento andaluz.

| etiquetas: imputados , caso , mascarillas , diputación , almería , declaraciónes , juez , mayo
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4 comentarios
6 1 0 K 89 actualidad
autonomator #1 autonomator
La de gente que robó aprovechando una desgracia mundial. Debería haber condenas muy duras y ejemplares y auditarse concienzudamente los contratos de emergencia.
Eso si tuviéramos realmente un estado garante para el pueblo.
Spoiler.
No pasará.
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#3 luckyy
Qué sonrientes y hermosos se les ve a estos HDP
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FunFrock #2 FunFrock
P'a la Carcel!
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bacilo #4 bacilo
#2 después de votar. Que no interfiera
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menéame