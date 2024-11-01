edición general
Qué impuestos tendría que pagar Juan Carlos I al volver

Juan Carlos I y el fisco: efectos tributarios de su regreso a España

jonolulu #1 jonolulu
Que continúe la pantomima
Asimismov #4 Asimismov
Forbes estimó su fortuna entre 1.200 y 2.000 millones de USD
reithor #5 reithor
Lo que tendrá que pagar es lo de menos. Lo gordo son los atrasos con hacienda.
Andreham #3 Andreham
¿Y cuando vuelva, cuánto le vamos a pagar?
#6 encurtido
Tras leer el artículo te quedas igual que antes de hacerlo.

El resumen es un inútil "si el rey vuelve tendría que pagar los impuestos contemplados en la legislación".
#2 Aas59
Lo que le dé la gana.
Pero que impuestos ha de pagar este tipo?
Se supone que es el Rey, lo tiene todo pagado, no tiene nada a su nombre y por lo tanto no tiene que pagar nada.
Que entregue al Estado todo lo que tenga, y a vivir como un rey a gastos pagados.
Pero que entregue hasta el ultimo céntimo.
Además también debe tener una pensión, no? O es que no cotizaba tampoco?
