3
meneos
32
clics
Qué impuestos tendría que pagar Juan Carlos I al volver
Juan Carlos I y el fisco: efectos tributarios de su regreso a España
|
etiquetas
:
juan
,
carlos
,
i
2
1
0
K
20
actualidad
6 comentarios
2
1
0
K
20
actualidad
#1
jonolulu
Que continúe la pantomima
2
K
30
#4
Asimismov
Forbes estimó su fortuna entre 1.200 y 2.000 millones de USD
0
K
13
#5
reithor
Lo que tendrá que pagar es lo de menos. Lo gordo son los atrasos con hacienda.
0
K
12
#3
Andreham
¿Y cuando vuelva, cuánto le vamos a pagar?
0
K
8
#6
encurtido
Tras leer el artículo te quedas igual que antes de hacerlo.
El resumen es un inútil "si el rey vuelve tendría que pagar los impuestos contemplados en la legislación".
0
K
7
#2
Aas59
Lo que le dé la gana.
Pero que impuestos ha de pagar este tipo?
Se supone que es el Rey, lo tiene todo pagado, no tiene nada a su nombre y por lo tanto no tiene que pagar nada.
Que entregue al Estado todo lo que tenga, y a vivir como un rey a gastos pagados.
Pero que entregue hasta el ultimo céntimo.
Además también debe tener una pensión, no? O es que no cotizaba tampoco?
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
