El imprescindible papel de España en la guerra de independencia de Estados Unidos

Desde esta tarde puedes escuchar el vídeo de Historiae con la entrevista a Gonzalo Quintero Saravia, historiador y miembro de la Real Academia de la Historia. Hablan sobre el papel que jugó España en la guerra de independencia de EEUU

ilecinan #1 ilecinan
No se sabéis que nos deben un puto pastizal.
La deuda oficial de EE. UU. con España por la Guerra de la Independencia, pero se ha popularizado la idea de una deuda histórica debido a la ayuda financiera y militar que España proporcionó al ejército de George Washington
. Esta ayuda consistió en préstamos, armas, suministros y hombres que se estiman equivalentes a más de 3.000 millones de dólares en la actualidad (o unos 12.000 millones de euros si se incluyen intereses
