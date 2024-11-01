El imprescindible papel de España en la guerra de independencia de Estados Unidos  

Desde esta tarde puedes escuchar el vídeo de Historiae con la entrevista a Gonzalo Quintero Saravia, historiador y miembro de la Real Academia de la Historia. Hablan sobre el papel que jugó España en la guerra de independencia de EEUU
| etiquetas: gonzalo quintero saravia , estados unidos , españa , historia
La deuda oficial de EE. UU. con España por la Guerra de la Independencia, pero se ha popularizado la idea de una deuda histórica debido a la ayuda financiera y militar que España proporcionó al ejército de George Washington
. Esta ayuda consistió en préstamos, armas, suministros y hombres que se estiman equivalentes a más de 3.000 millones de dólares en la actualidad (o unos 12.000 millones de euros si se incluyen intereses