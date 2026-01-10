Es imposible encontrar los restos de la nao Santa María porque no existen

En la nochebuena del 24 al 25 de diciembre de 1492, habiéndose retirado Colón a dormir dejando de guardia a Juan de la Cosa, que a su vez delegó en un grumete, la nao Santa María sufrió un grave percance al tocar en unos bajos en la desembocadura del río Yaqui, en la costa norte, en la actual República de Haití. Periódicamente salta a los medios de comunicación la noticia de que se están buscando -o se han encontrado- los restos del barco, cosa imposible porque se usaron para construir el fuerte La Navidad.