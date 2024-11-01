La impopularidad de la inteligencia artificial ya no se puede maquillar

Esa impopularidad tiene motivos de sobra para crecer, pero que convertirla en una posición anti-inteligencia artificial cerrada y reactiva sería un error de enormes proporciones. Que una tecnología vaya a destruir una gran cantidad de empleos, o incluso a vaciar de sentido muchas tareas que hoy identificamos con la vida laboral, no implica necesariamente que debamos oponernos a ella. Implica, más bien, que debemos repensar de arriba abajo el contrato social.
Una herramienta como la IA en un sistema socialista sería usada para multiplicar la producción reduciendo horas laborales; mientras que ahora se usa para reducir la fuerza laboral, tanto vía despidos como disminución drástica de contrataciones.
- Hacer más trabajo con la misma gente
- Hacer el mismo trabajo con menos gente
Parece que las empresas están optando por la segunda opción, cuando yo creo que podrían ganar más con la primera.