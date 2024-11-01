La impopularidad de la inteligencia artificial ya no se puede maquillar

Esa impopularidad tiene motivos de sobra para crecer, pero que convertirla en una posición anti-inteligencia artificial cerrada y reactiva sería un error de enormes proporciones. Que una tecnología vaya a destruir una gran cantidad de empleos, o incluso a vaciar de sentido muchas tareas que hoy identificamos con la vida laboral, no implica necesariamente que debamos oponernos a ella. Implica, más bien, que debemos repensar de arriba abajo el contrato social.

ia , trabajo , contrato social
#2 DenisseJoel
Lo importante es recordar que las tecnologías nunca son neutrales. Sabiendo eso, es fácil identificar a quien quiere engañarte afirmando esa mentira.
j_martic #1 j_martic
El problema no es la IA en sí, el problema es que bajo un sistema capitalista, que por definición se centra en obtener beneficios economicos para la empresa, es imposible pensar en un "cambio en el contrato social" que no sea miseria para la clase trabajadora.

Una herramienta como la IA en un sistema socialista sería usada para multiplicar la producción reduciendo horas laborales; mientras que ahora se usa para reducir la fuerza laboral, tanto vía despidos como disminución drástica de contrataciones.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Serena Butler .. la nueva profeta. xD
FunFrock #3 FunFrock
Si me quedo sin trabajo x culpa de la IA, voy a usar la Puta ia hasta q seque todos los lagos de la tierra
Democrito #5 Democrito
Frente al incremento de productividad que se puede conseguir mediante IA hay dos opciones:
- Hacer más trabajo con la misma gente
- Hacer el mismo trabajo con menos gente

Parece que las empresas están optando por la segunda opción, cuando yo creo que podrían ganar más con la primera.
