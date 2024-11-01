·
18
meneos
50
clics
El imperialismo crudo de Trump no es símbolo del poder de EEUU, sino síntoma de su decadencia
La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer; en este interregno aparecen una gran variedad de síntomas mórbidos.
actualidad
#1
MiguelDeUnamano
La semana pasada entrevisté a Matt Duss, que fue asesor de política exterior de Bernie Sanders de 2017 a 2022 y me dio una frase muy interesante: “Durante mucho tiempo, la élite de la política exterior estadounidense ha considerado que gobernar el mundo es su propio derecho. Es un hábito muy difícil de romper..."
También hay que romper el hábito de tanto tuercebotas que considera que "el orden natural" es ser servil con los intereses de EEUU.
1
K
28
#2
Edheo
#1
Bueno, ese "orden natural"... está más bien alineado con la idea de...
"unos pocos tenemos poder absoluto y estamos al margen de toda ley, y los demás debéis sacrificaros por nuestros intereses".
Es tan viejo como el mundo... y por revoluciones que hayan, ese concepto, ha permanecido inamovible.
Es de primero de sociedad... éstas existen para que unos, puedan vivir cual emperadores, a expensas de otros.
La diferencia, es bajo qué régimen político o económico, nos rigen.
Meros eufemismos.
0
K
7
#3
Nube_Gris
Eso ya se sabía.
1
K
23
#4
pitercio
Pasó algo igual con el periodismo, cuando los periodistas empezaron a opinar en tertulias más que a escribir sobre lo que podían probar. La opinión tenía su sección.
0
K
20
#5
Mauro_Nacho
La decadencia tambien se ven las élites de EE.UU., sus argumentos y sus relatos, las contradicciones, es difícil admitir que las cosas no van bien, entonces se vive en una realidad paralela.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
