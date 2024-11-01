·
15
meneos
136
clics
Impactos de misiles iraníes causan daños en “Israel”
Medios israelíes reportan impactos de misiles en varias ciudades, incluidos Jerusalén y Haifa, con daños directos en edificios.
|
etiquetas
:
israel
,
eeuu
,
iran
,
misiles
Comentarios destacados:
#2
Io76
Los anglosionazis son los agresores, Irán se defiende
No es lo mismo.
19
K
201
#3
fofito
#2
No es de recibo la desproporcionada respuesta iraní,Israel no les ha tirado piedras.
3
K
31
#5
Io76
#3
Asín es!
0
K
8
#7
soberao
#2
Y Trump en su casa viéndolo todo por videoconferencia sin temor que le vaya a caer un misil en el campo de golf y le rompa las ventanas. Igual que el primer ministro de Inglaterra que tampoco tiene miedo que un misil iraní vaya impactar contra su casa. Esta gente va a lo seguro. Que se vaya preparando Dinamarca que con Trump solo le queda obedecer.
4
K
51
#8
lameth
#7
Que yo recuerde, GB dijo que na nai de usar sus bases para esto.
0
K
10
#9
Io76
#8
Jajojajota!!!
0
K
8
#10
soberao
#8
Acaba de anunciar que aviones de UK están volando y participando. No sé si se refiere a la defensa contra los misiles o participando en el bombardeo de Irán, pero la participación ya es oficial (lo sería antes, pero las cosas de la guerra):
www.meneame.net/story/primer-ministro-britanico-confirma-participacion
3
K
48
#11
Toponotomalasuerte
#8
gb acaba de decir que está desplegando fuerzas pa ayudar a los nazis.
3
K
53
#1
Leclercia_adecarboxylata
Españolish.
0
K
14
#4
Uge1966
*
¿Por qué se entrecomilla Israel en la noticia?
0
K
10
#6
endy
*
#4
es una pista sobre el sesgo del medio. Al menos no lo esconden
2
K
34
#12
Toponotomalasuerte
#4
por qué si ponen la palestina ocupada muchos no saben de qué habla. Así que se usa ese otro nombre para la región.
3
K
36
#15
Agrimensor
*
#12
#13
nunca, nunca te olvides de que Israel existe solo porque a los europeos nos ha apasionado expulsar, robar,matar, quemar y gasear judíos durante un milenio.
Después de eso, que surja el sionismo a la vez que el resto de nacionalismos europeos parece bastante natural.
0
K
6
#13
nemeame
#4
Es el nombre de la organización terrorista que ha atacado a Irán. Operan desde territorio Palestino que llevan ocupando ilegalmente desde hace décadas
4
K
41
#14
Uge1966
#13
Gracias por la aclaración.
1
K
18
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
No es lo mismo.
Después de eso, que surja el sionismo a la vez que el resto de nacionalismos europeos parece bastante natural.