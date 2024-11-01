edición general
15 meneos
136 clics

Impactos de misiles iraníes causan daños en “Israel”

Medios israelíes reportan impactos de misiles en varias ciudades, incluidos Jerusalén y Haifa, con daños directos en edificios.

| etiquetas: israel , eeuu , iran , misiles
12 3 0 K 266 actualidad
15 comentarios
12 3 0 K 266 actualidad
Comentarios destacados:      
Io76 #2 Io76
Los anglosionazis son los agresores, Irán se defiende
No es lo mismo.
19 K 201
fofito #3 fofito
#2 No es de recibo la desproporcionada respuesta iraní,Israel no les ha tirado piedras.
3 K 31
Io76 #5 Io76
#3 Asín es!
0 K 8
#7 soberao
#2 Y Trump en su casa viéndolo todo por videoconferencia sin temor que le vaya a caer un misil en el campo de golf y le rompa las ventanas. Igual que el primer ministro de Inglaterra que tampoco tiene miedo que un misil iraní vaya impactar contra su casa. Esta gente va a lo seguro. Que se vaya preparando Dinamarca que con Trump solo le queda obedecer.
4 K 51
#8 lameth
#7 Que yo recuerde, GB dijo que na nai de usar sus bases para esto.
0 K 10
Io76 #9 Io76
#8 Jajojajota!!!
0 K 8
#10 soberao
#8 Acaba de anunciar que aviones de UK están volando y participando. No sé si se refiere a la defensa contra los misiles o participando en el bombardeo de Irán, pero la participación ya es oficial (lo sería antes, pero las cosas de la guerra): www.meneame.net/story/primer-ministro-britanico-confirma-participacion
3 K 48
#11 Toponotomalasuerte
#8 gb acaba de decir que está desplegando fuerzas pa ayudar a los nazis.
3 K 53
#1 Leclercia_adecarboxylata
Españolish.
0 K 14
Uge1966 #4 Uge1966 *
¿Por qué se entrecomilla Israel en la noticia? o_o
0 K 10
#6 endy *
#4 es una pista sobre el sesgo del medio. Al menos no lo esconden xD
2 K 34
#12 Toponotomalasuerte
#4 por qué si ponen la palestina ocupada muchos no saben de qué habla. Así que se usa ese otro nombre para la región.
3 K 36
#15 Agrimensor *
#12 #13 nunca, nunca te olvides de que Israel existe solo porque a los europeos nos ha apasionado expulsar, robar,matar, quemar y gasear judíos durante un milenio.
Después de eso, que surja el sionismo a la vez que el resto de nacionalismos europeos parece bastante natural.
0 K 6
nemeame #13 nemeame
#4 Es el nombre de la organización terrorista que ha atacado a Irán. Operan desde territorio Palestino que llevan ocupando ilegalmente desde hace décadas
4 K 41
Uge1966 #14 Uge1966
#13 Gracias por la aclaración. :hug:
1 K 18

menéame