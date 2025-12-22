Iker Jiménez analiza la caída de sus seguidores en redes sociales: “Me ha impactado porque nunca me había pasado”

Una de las mayores preocupaciones de Iker Jiménez en ‘Cuarto Milenio’ no son los muchos misterios que rodean al mundo y al ser humano cada día. Tampoco los lugares extraños, escondidos y en los que pueden suceder cosas de lo más espeluznantes. Al presentador del espacio de Cuatro, tal y como explicó en la emisión del pasado domingo, 21 de diciembre, le preocupaba especialmente su bajón de seguidores. Al parecer, el comunicador se vio sorprendido en las últimas fechas por un repentino descenso del número de seguidores de su cuenta oficial en X.