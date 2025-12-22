edición general
Iker Jiménez analiza la caída de sus seguidores en redes sociales: “Me ha impactado porque nunca me había pasado”

Una de las mayores preocupaciones de Iker Jiménez en ‘Cuarto Milenio’ no son los muchos misterios que rodean al mundo y al ser humano cada día. Tampoco los lugares extraños, escondidos y en los que pueden suceder cosas de lo más espeluznantes. Al presentador del espacio de Cuatro, tal y como explicó en la emisión del pasado domingo, 21 de diciembre, le preocupaba especialmente su bajón de seguidores. Al parecer, el comunicador se vio sorprendido en las últimas fechas por un repentino descenso del número de seguidores de su cuenta oficial en X.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Mas misterioso que esto pocas cosas.
tul #6 tul
#1 se le termino la suscripcion a la fabrica de bots xD
sat #3 sat
A lo mejor tiene algo que ver con blanquear el fascismo y meter bulos. A la gente normal no suele gustarle eso. Debería haberse limitado a hablar de las caras de Bélmez, Ovnis y demás cosas intrascendentes.
tul #8 tul
#3 cuando solo mentia sobre mierdas sobrenaturales no hacia una mierda de caja en comparacion con lo que le llegaba cuando puso su programa al servicio de la extrema derecha
sat #9 sat
#8 Más pasta, menos gente normal que le sigue. No debería sorprenderle.
#5 user31
Me gusta mucho como han llamado los chilenos a este tipo de extrema-derecha: "Fascismo mágico", suena más fino que "nazis del misterio".
jacm #12 jacm
#5 De toda la vida se les llama magufos.
Es verdad que hace tiempo se intentaba esconder que los magufos eran fachas, pero desde que Trump se hizo su ídolo ya solo disimulan los despistados.
#2 mrM4
Se le habrá terminado la pasta para comprar seguidores? :tinfoil:
Escafurciao #4 Escafurciao
Una de dos o eran bots y ha cerrado la granja o lo han abducido, porque despertar no creo.
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones *
Y menos que debería tener. No es más que un agorero de mierda.
SeñorMarron #14 SeñorMarron
Seguramente ha sido cosa de alienígenas
Spirito #7 Spirito
A ver, si son seguidores desaparecidos, lo mejor es que se apunte al programa de Paco Lobatón. xD
#11 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Ante ello, Iker Jiménez pidió a X que le devolvieran ese número de seguidores, simplemente para así observar “cómo actúan” y que le sirva como aprendizaje

Se te pira mucho, Iker.

"Devuélvanme los bots para ver cómo funciona esto".
Falk #10 Falk
Yo mismo dejé de seguirlo. La decisión vino después del bulo del parking en la dana, aunque la intención venía de mucho antes.
