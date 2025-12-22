Iker Jiménez analiza la caída de sus seguidores en redes sociales: “Me ha impactado porque nunca me había pasado”

Una de las mayores preocupaciones de Iker Jiménez en ‘Cuarto Milenio’ no son los muchos misterios que rodean al mundo y al ser humano cada día. Tampoco los lugares extraños, escondidos y en los que pueden suceder cosas de lo más espeluznantes. Al presentador del espacio de Cuatro, tal y como explicó en la emisión del pasado domingo, 21 de diciembre, le preocupaba especialmente su bajón de seguidores. Al parecer, el comunicador se vio sorprendido en las últimas fechas por un repentino descenso del número de seguidores de su cuenta oficial en X.
| etiquetas: iker jiménez , caída , seguidores , redes sociales
Es verdad que hace tiempo se intentaba esconder que los magufos eran fachas, pero desde que Trump se hizo su ídolo ya solo disimulan los despistados.
Se te pira mucho, Iker.
"Devuélvanme los bots para ver cómo funciona esto".