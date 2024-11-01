Ijeoma Uchegbu, la mujer que vivió con sus 3 hijas en un albergue para personas sin hogar y llegó a ser una reconocida científica

Un día de 1990, Ijeoma Uchegbu se bajó de un avión procedente de Nigeria, con sus tres hijas pequeñas, una de ellas bebé, una sola maleta y muy poco dinero para comenzar una nueva vida. Estaba de vuelta en Londres, el lugar donde había nacido 30 años antes. En cuestión de semanas estaría en un refugio para personas sin hogar, batallando para mantener a la familia alimentada y segura. ¿Cómo pasó de ahí a convertirse en una experta líder en el campo de las nanopartículas? Es esta una historia de agallas y pura determinación, con algunas sorpresas