Iguanas de Florida caen de los árboles tras la bajada de temperatura  

Las iguanas verdes fueron introducidas accidentalmente en buques de carga y se consideran una especie invasora. Pueden pesar hasta 7,5 kg y medir más de 1,5 metros. El frío prolongado puede provocar que entren en un estado de letargo en el que pierden temporalmente el control muscular, parecen "congelados" e incluso pueden caerse de los árboles, informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Pierce Kennamer y su equipo recolectaron alrededor de 1500 iguanas inmovilizadas en el condado de Broward.