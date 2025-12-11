edición general
La Iglesia española pierde fieles y sacerdotes

Desciende el número de bautizos, comuniones y matrimonios y la Conferencia Episcopal lo achaca a la bajada general de la natalidad en España

ur_quan_master
Mantiene ingresos reduciendo plantilla. La empresa más rentable del mundo.

¡ No es un milagro!¡ Son tus impuestos!
pingON
habrá que torearlos para que no se extingan .....
yoma
Y la mayoría de los que se definen como cristianos luego no lo demuestran en su día a día. xD xD xD
