Iedra.es, el buscador y explorador de palabras

Se puede entender como lo opuesto a un diccionario ordinario. En estos, se parte de una palabra para hallar su definición. En Iedra, se parte de una definición y se hallan las palabras que la satisfacen. Escogiendo bien los términos de búsqueda, Iedra puede servir también como tesauro asociativo, buscador etimológico, buscador de sinónimos, buscador de categorías gramaticales y otras funciones lexicológicas.

En la búsqueda por palabras también es capaz de sugerir rimas, consonantes y asonantes. ¡Una pasada!
Hace años que lo uso, con un hiato, cuando el sitio cayó porque la RAE les demandó o les denunció o algo así por usar el nombre «Dirae» que, según ellos, usurpaba su marca. Al cabo de un tiempo, para beneficio de todos, lo cambiaron por «Iedra» y a correr :-)
Pues a la primera prueba ha fallado:
La búsqueda de recipiente para contener líquidos con un pitorro no produjo ningún resultado.
He probado otras definiciones para botijo y no devuelve resultados.

Quizás he hecho algo mal...
Esto esta chulísimo. Existe algo parecido en inglés?
