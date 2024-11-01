edición general
1 meneos
12 clics

Identifican un nuevo mecanismo que causa aneurismas de aorta y una posible forma de prevención

Un equipo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) ha identificado un nuevo mecanismo que debilita la aorta y que favorece la formación de aneurismas

| etiquetas: aneurisma , aorta
1 0 0 K 10 ciencia
sin comentarios
1 0 0 K 10 ciencia

menéame