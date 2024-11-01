Identificados los restos del mítico guerrillero antifranquista Manuel Girón en Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, anunció este jueves que 75 años después de su asesinato y posterior enterramiento, los restos de Manuel Girón Bazán acaban de ser identificados genética y antropológicamente entre los exhumados recientemente en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada por la Asociación científica Sputnik Labrego y el Ayuntamiento de Ponferrada. La historia de Manuel Girón transcurre entre la realidad y la leyenda de uno de los más famosos maquis de la resistencia antifranquista.