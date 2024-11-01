edición general
21 meneos
33 clics
Identificados los restos del mítico guerrillero antifranquista Manuel Girón en Ponferrada

Identificados los restos del mítico guerrillero antifranquista Manuel Girón en Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, anunció este jueves que 75 años después de su asesinato y posterior enterramiento, los restos de Manuel Girón Bazán acaban de ser identificados genética y antropológicamente entre los exhumados recientemente en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada por la Asociación científica Sputnik Labrego y el Ayuntamiento de Ponferrada. La historia de Manuel Girón transcurre entre la realidad y la leyenda de uno de los más famosos maquis de la resistencia antifranquista.

| etiquetas: manuel girón , antifranquista , ponferrada , maquis
17 4 0 K 208 actualidad
1 comentarios
17 4 0 K 208 actualidad
wata #1 wata
¡Honor y gloria!
0 K 11

menéame