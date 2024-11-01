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Identificadas 108 extensiones maliciosas en Chrome que roban datos de Google y Telegram

Identificadas 108 extensiones maliciosas en Chrome que roban datos de Google y Telegram

La plataforma de seguridad Socket ha identificado un total de 108 extensiones maliciosas...

| etiquetas: chrome , google , telegram
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2 comentarios
7 2 0 K 103 actualidad
banense #1 banense
Chrome ya de por si es un software malicioso.
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Gry #2 Gry *
Yo últimamente solo utilizo dos extensiones: U-Block Origin y NoScript.

Para el resto me llega con las herramientas que trae el propio navegador.
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