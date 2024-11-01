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Identificadas 108 extensiones maliciosas en Chrome que roban datos de Google y Telegram
La plataforma de seguridad Socket ha identificado un total de 108 extensiones maliciosas...
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#1
banense
Chrome ya de por si es un software malicioso.
1
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#2
Gry
*
Yo últimamente solo utilizo dos extensiones: U-Block Origin y NoScript.
Para el resto me llega con las herramientas que trae el propio navegador.
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