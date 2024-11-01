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La idea que los americanos tienen de su país  

La periodista y escritora Elvira Lindo reflexiona sobre la idea que los americanos tienen de Estados Unidos.

| etiquetas: elvira lindo , usa , norteamericanos , sociedad
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4 comentarios
5 0 0 K 65 actualidad
#3 Tecar
Un país que no se ocupa de sus ciudadanos no es un país.
EE.UU es más un conjunto de megacorporaciones con una élite con un nivel de vida estratosférico que para mantener necesitan controlar los recursos de medio mundo.
Los ciudadanos no son sino el sostén de la economía que les permite mantener el ejército más poderoso del mundo para preservar su status.
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Me ha hecho recordar esto:  media
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cocolisto #4 cocolisto
Muy recomendable.Ayer oí a Elvira Lindo y no deja titrere con cabeza sobre los que descubren ahora que Trump es horrible y su política norteamericana es un continuismo de intervenciones, golpes de estado,asesinatos y guerras.Especialmemte habla de Bruce Sprinter y todos los otros tan callados en casos de otros presidentes que han ocasionado tanto dolor en el mundo.
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#2 pirat
Habría que empezar a dejar de hacerles casito.
Es difícil con tanto infiltrado, hasta en la tele púbica no paran de sacar chorradas yonkis junto a noticias importantes del resto. Da vergüenza ajena, puro acomplejamiento.
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menéame