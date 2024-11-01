edición general
ICE gastará 38.000 millones de dólares en convertir almacenes en centros de detención [ENG]

ICE gastará 38.000 millones de dólares en convertir almacenes en centros de detención [ENG]

Según los planes revisados por el Washington Post, ICE compraría y convertiría 16 edificios por todo EE.UU en centros regionales de procesamiento, cada uno con capacidad de 1000 a 1500 personas. Otros 8 centros de detención a gran escala acogerían entre 7.000 y 10.000 personas cada uno y serían “los locales principales” para deportaciones. Los detenidos pasarían una media de 3 a 7 días en los centros de procesamiento antes de ser trasladados a las instalaciones grandes, donde pasarían de media 60 días antes de ser deportados.

etiquetas: ice , ee.uu , centros de detención , dhs , almacenes
comentarios
themarquesito
Por comparar, el presupuesto del FBI para el año fiscal 2026 es de 42.000 millones entre el presupuesto obligatorio y el discrecional.
Cerberoh
Pues ya estaría la primera piedra de los primeros nuevos campos de concentración.
Alcalino
#1 pues que sepas que incluyen crematorios

Y no, no es coña
