ICE apunta a los latinos: representan el 90% de los arrestos

ICE apunta a los latinos: representan el 90% de los arrestos

“Los datos revelan un patrón claro y preocupante. Las detenciones en comunidades latinas han aumentado drásticamente sin que existan pruebas que vinculen muchas de estas detenciones con mayores índices de delincuencia. Esto indica que las operaciones del ICE durante el segundo mandato de Trump se basan principalmente en estrategias políticas y demográficas, en lugar de centrarse únicamente en los delincuentes más peligrosos”, declaró Paul Ong, director del Center for Neighborhood Knowledge (CNK).

