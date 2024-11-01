El ICE aconseja a los manifestantes no ponerse en situaciones peligrosas como ir a manifestaciones o estar en Estados Unidos

Ante los últimos episodios violentos que se han producido en Minnesota, el ICE ha aconsejado a los manifestantes que no se pongan en situaciones peligrosas como ir a manifestaciones o estar en Estados Unidos. Apelando al sentido común, los agentes recomiendan a la ciudadanía que dejen de formar parte de la ciudadanía.
| etiquetas: ice , consejos , manifestantes , sin , manifestaciones , estancia , usa
Es lo que persigue esta escoria y quienes son similares a ellos en otros países. El caso es que son tan intolerantes que ni así serían capaces de vivir en paz. Valga como anécdota los dos mongolos de Vox pegándose en un mitin al grito de "yo soy más español que tú".
Ademas un enfermero de un Hospital de Veteranos.
Y con montones de videos de la ejecucion.
Se le esta torciendo mucho el asunto en Minnesota...
Ahora que ha llegado de verdad no mueven ni un dedo.