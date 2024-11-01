edición general
El ICE aconseja a los manifestantes no ponerse en situaciones peligrosas como ir a manifestaciones o estar en Estados Unidos

Ante los últimos episodios violentos que se han producido en Minnesota, el ICE ha aconsejado a los manifestantes que no se pongan en situaciones peligrosas como ir a manifestaciones o estar en Estados Unidos. Apelando al sentido común, los agentes recomiendan a la ciudadanía que dejen de formar parte de la ciudadanía.

DocendoDiscimus #1 DocendoDiscimus
Muchos loles pero podría ser perfectamente plausible (supongo que por eso hace gracia). En fin, meneo. Buena suerte yankees.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Especialmente esto: «Estados Unidos sólo será un lugar seguro cuando los únicos habitantes sean miembros de ICE, por lo que todavía queda mucho trabajo por delante que hacer», insisten desde la Casa Blanca.

Es lo que persigue esta escoria y quienes son similares a ellos en otros países. El caso es que son tan intolerantes que ni así serían capaces de vivir en paz. Valga como anécdota los dos mongolos de Vox pegándose en un mitin al grito de "yo soy más español que tú".
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
Con la ultima ejecucion de Minnesota la Admin. Trump ha dado con la Asociacion del Rifle...y ese es mal camino para Trump.

Ademas un enfermero de un Hospital de Veteranos.

Y con montones de videos de la ejecucion.

Se le esta torciendo mucho el asunto en Minnesota...
Brill #6 Brill
#3 La NRA se ha quejado con la boca pequeña, y porque el muerto era blanco. Siempre han estado del lado de los republicanos, y a la mínima intención de aprobar leyes restringiendo las armas de fuego se ponían a gritar "¡Tiranía!".

Ahora que ha llegado de verdad no mueven ni un dedo.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 Precisamente por eso que se hayan quejado es un toque de atencion muy serio para Trump.
Brill #9 Brill
#7 No sé, a mí me ha parecido que hacían lo mínimo, no vaya a ser...
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano
Pero si los peligrosos son los del ICE...
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
#4 Vaya, es mundo today, pero podría ser real...
Cantro #10 Cantro
No cuela, esos hijos de una hiena nunca advertirían, para tener más oportunidades de jugar a ser israelitas
#8 Nasser *
Lo que recomienda ICE a los ciudadanos es no ejercer sus derechos constitucionales porque ellos como el Trumpeta se consideran por encima de la ley y la constitución y aunque sea una broma está muy cerca de la realidad.
