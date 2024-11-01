edición general
Ibiza se ha hartado de la invasión que colapsa la isla. Sólo permitirá circular a 20.000 coches para 4,5 millones de turistas al año

Solo 4.000 coches de turistas podrán entrar en la isla en verano.

4 comentarios
Narmer #1 Narmer
Para empezar, que solamente dejen entrar vehículos eléctricos que vengan de fuera/no residentes. Con eso ya se eliminan de un plumazo a muchos potenciales viajeros y reduces la contaminación en la isla.
#2 torrrquemada
#1 Pero limitas el número de autocaravanas que entren. Forzando aún más la vivienda.
Narmer #3 Narmer
#2 Tristemente, muchos municipios ya son muy hostiles a las autocaravanas. Y lo digo porque a mí es una forma de viajar que me gusta, pero es cada vez más complicado y caro porque tienes que ir a morir a campings.

Supongo que se tendrá que reservar la entrada y la limitarán.

Tampoco me parece mal que descongestionen la isla.
clavícula #4 clavícula
Por eso no podemos tener cosas bonitas
