Ibiza se ha hartado de la invasión que colapsa la isla. Sólo permitirá circular a 20.000 coches para 4,5 millones de turistas al año
Solo 4.000 coches de turistas podrán entrar en la isla en verano.
#1
Narmer
Para empezar, que solamente dejen entrar vehículos eléctricos que vengan de fuera/no residentes. Con eso ya se eliminan de un plumazo a muchos potenciales viajeros y reduces la contaminación en la isla.
1
K
15
#2
torrrquemada
#1
Pero limitas el número de autocaravanas que entren. Forzando aún más la vivienda.
0
K
8
#3
Narmer
#2
Tristemente, muchos municipios ya son muy hostiles a las autocaravanas. Y lo digo porque a mí es una forma de viajar que me gusta, pero es cada vez más complicado y caro porque tienes que ir a morir a campings.
Supongo que se tendrá que reservar la entrada y la limitarán.
Tampoco me parece mal que descongestionen la isla.
0
K
7
#4
clavícula
Por eso no podemos tener cosas bonitas
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
