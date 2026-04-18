Iberdrola apuesta por modernizar la red eléctrica de Brasil tras la cumbre en Barcelona

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se ha reunido con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre bilateral España-Brasil celebrada en Barcelona este sábado. Iberdrola es actualmente el principal grupo de distribución eléctrica en Brasil, con cerca de 120.000 millones de reales en activos y más de 45 millones de personas conectadas a sus redes. La compañía opera en varios estados, entre ellos Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, así como en Brasilia.
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Lastima no les salga mejorar la estabilidad de la red española.
Si en España tuviéramos un verdadero gobierno de izquierdas, o mejor aún un gobierno comunista, pues habría nacionalizado las empresas necesarias para las infrastructuras, esqueleto y furncionamiento del país.
Mientras tengamos derecha y capitalismo, pues esto es lo que hay.
Que cosas, una mitad de la ultraderecha lo quieren entre rejas y la otra directamente en una cuneta bajo tierra... Le acabaran haciendo un "Lula", y si sale vivo eso que se lleva... Que joio es este pais.