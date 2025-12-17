Iberdrola se alía a Microsoft y entra en la carrera de la IA

La alianza contempla la compraventa de energía a largo plazo en España (PPA). Son los primeros que ambas compañías suscriben en Europa. El acuerdo contempla ampliar el uso de la plataforma de computación y nube Azure, el despliegue de Copilot y soluciones de seguridad con el objetivo de impulsar las capacidades digitales de Iberdrola y potenciar el uso de la IA en todo el grupo. Los dos nuevos PPA suman 150 M, incluyen la compra de electricidad del parque eólico Iglesias (Burgos) y del parque El Escudo (Cantabria)