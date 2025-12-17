Iberdrola se alía a Microsoft y entra en la carrera de la IA

La alianza contempla la compraventa de energía a largo plazo en España (PPA). Son los primeros que ambas compañías suscriben en Europa. El acuerdo contempla ampliar el uso de la plataforma de computación y nube Azure, el despliegue de Copilot y soluciones de seguridad con el objetivo de impulsar las capacidades digitales de Iberdrola y potenciar el uso de la IA en todo el grupo. Los dos nuevos PPA suman 150 M, incluyen la compra de electricidad del parque eólico Iglesias (Burgos) y del parque El Escudo (Cantabria)
Microsoft compra electricidad a Iberdrola obtiene un descuento ofreciendo sus servicios cloud. Es un trueque, un intercambio de cromos, como ya hicieron hace años con sus oficinas.
Y que se ha metido en la carrera de la IA, como me recuerda estas frases a los directivos de telefonica cuando se quejaban que no facturaban por lo que circulaba por sus redes.. jesus,
Están juntos en USA desde 2021
Se añaden a los tres PPA existentes firmados por Microsoft y Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, entre 2021 y 2025, que incluyen Powell Creek Solar (Ohio), Camino Solar (California) y el parque eólico Juniper Canyon (Washington). En total, las compañías cuentan con contratos PPA por unos 500 MW de capacidad en los Estados Unidos y Europa.