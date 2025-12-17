edición general
Iberdrola se alía a Microsoft y entra en la carrera de la IA

La alianza contempla la compraventa de energía a largo plazo en España (PPA). Son los primeros que ambas compañías suscriben en Europa. El acuerdo contempla ampliar el uso de la plataforma de computación y nube Azure, el despliegue de Copilot y soluciones de seguridad con el objetivo de impulsar las capacidades digitales de Iberdrola y potenciar el uso de la IA en todo el grupo. Los dos nuevos PPA suman 150 M, incluyen la compra de electricidad del parque eólico Iglesias (Burgos) y del parque El Escudo (Cantabria)

placeres #3 placeres
Me hace gracia cómo el marketing corporativo intenta vestir de "alianza estratégica" lo que no deja de ser una compra mayorista.

Microsoft compra electricidad a Iberdrola obtiene un descuento ofreciendo sus servicios cloud. Es un trueque, un intercambio de cromos, como ya hicieron hace años con sus oficinas.

Y que se ha metido en la carrera de la IA, como me recuerda estas frases a los directivos de telefonica cuando se quejaban que no facturaban por lo que circulaba por sus redes.. jesus,
eldragon_jp #1 eldragon_jp
Entro un poco tarde me parece
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No se a que te refieres con eso de que entró un poco tarde.

Están juntos en USA desde 2021
Se añaden a los tres PPA existentes firmados por Microsoft y Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, entre 2021 y 2025, que incluyen Powell Creek Solar (Ohio), Camino Solar (California) y el parque eólico Juniper Canyon (Washington). En total, las compañías cuentan con contratos PPA por unos 500 MW de capacidad en los Estados Unidos y Europa.
