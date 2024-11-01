edición general
La IA reescribe el desarrollo de software en Spotify

En su llamada de resultados del cuarto trimestre de 2025, Spotify reveló una declaración que ha capturado la atención del ecosistema tecnológico: sus “mejores desarrolladores no han escrito una sola línea de código desde diciembre”.

Gry #2 Gry
La pregunta es para que vas a pagar por usar Spotify si puedes decirle a la IA que te monte una app que descargue y clasifique automáticamente cualquier canción que escuches en Youtube. :troll:
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 yo me di de baja hace meses. Hay alternativas que cuestan 0, suenan igual y con mejor interfaz.
Gry #11 Gry
#3 La verdad nunca le vi la gracia a Spotify. Para escuchar música suelo usar YouTube en casa y NewPipe en el móvil.
Torrezzno #4 Torrezzno *
Esto es estupido si lo piensas

"Sus mejores desarrolladores no han escrito una sola línea de código desde diciembre"

Y los malos lo escriben a mano aún? Viven en una burbuja? Son tan malos que no saben escribir un prompt en inglés?

Si yo fuese el periodista preguntaria cual es el resultado de esa mejora de eficiencia. Que features nuevas han sacado? Cuantos usuarios nuevos están pagando el premium? Cuantos han dejado de pagar? Como lo miden, en líne of code, en tokens?

Con el software pasa siempre lo mismo. Se confunde el hacer tickets con hacer dinero. Confunde los puntos de historia con el ARR o con el user retention.
cosmonauta #5 cosmonauta
#4 Yo escribo los prompts en español. Esfuerzo cero, que para eso pago.
#7 hrundil
#5 pues estás desaprovechando el dinero que pagas porque las IAs obtienen resultados mejores cuando reciben las órdenes en inglés
cosmonauta #9 cosmonauta *
#8 No hombre... slice o hash se lo digo en inglés. A esos trastos no les importa que les mezcles.

Pero las instrucciones, en castellano. Depende de cómo me pille, en catalán.

Lo entienden todo.

#7 Nah..quizás hace 6 meses o un año. Ahora lo entienden todo. Hicimos un juego en el trabajo, una especie de Kata en la que jugábamos varios en una conversación. Para jodernos usábamos idioma propio. Se mezcló italiano, inglés, ucraniano (cirílico) y español en la misma conversación y los únicos confundidos fuimos nosotros.
sorrillo #10 sorrillo *
#7 Y las IAs obtienen resultados mejores cuando reciben una petición detallada, precisa y de calidad.

Por lo que expresarlo en tu idioma mejora ese aspecto aunque empeore el otro, habría que ver qué factor pesa más y en qué grado.
Torrezzno #8 Torrezzno
#5 curioso :-D . No me veo diciendo mapa o tabla hash, ni si quiera se como se dice "slice" en español
#6 hrundil
#4 llevamos dos o tres años años con esto de las IA y yo aún no he notado el supuesto ahorro por ninguna parte. Los servicios de suscripción, licencias, juegos, etc no han parado de subir de precio.
Budgie #1 Budgie
No me sorprende, así que pasas de estar escuchando Megadeath a que te sugieran listas de éxitos latinos.
