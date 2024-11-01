La IA reescribe el desarrollo de software en Spotify

En su llamada de resultados del cuarto trimestre de 2025, Spotify reveló una declaración que ha capturado la atención del ecosistema tecnológico: sus “mejores desarrolladores no han escrito una sola línea de código desde diciembre”.
Y los malos lo escriben a mano aún? Viven en una burbuja? Son tan malos que no saben escribir un prompt en inglés?
Si yo fuese el periodista preguntaria cual es el resultado de esa mejora de eficiencia. Que features nuevas han sacado? Cuantos usuarios nuevos están pagando el premium? Cuantos han dejado de pagar? Como lo miden, en líne of code, en tokens?
Con el software pasa siempre lo mismo. Se confunde el hacer tickets con hacer dinero. Confunde los puntos de historia con el ARR o con el user retention.
Pero las instrucciones, en castellano. Depende de cómo me pille, en catalán.
Lo entienden todo.
#7 Nah..quizás hace 6 meses o un año. Ahora lo entienden todo. Hicimos un juego en el trabajo, una especie de Kata en la que jugábamos varios en una conversación. Para jodernos usábamos idioma propio. Se mezcló italiano, inglés, ucraniano (cirílico) y español en la misma conversación y los únicos confundidos fuimos nosotros.
Por lo que expresarlo en tu idioma mejora ese aspecto aunque empeore el otro, habría que ver qué factor pesa más y en qué grado.