¿Y si construyéramos un sistema que superara todas las pruebas? Solemos dar por sentado que: si un sistema se comporta como una mente, acaba convirtiéndose en una. Pero esa suposición pasa por alto discretamente una cuestión más profunda: ¿Es la conciencia solo un patrón de comportamiento… o depende de cómo existe físicamente ese patrón? El sistema no solo debe generar el patrón, sino que debe formar parte de él. Un sistema consciente debe ser algo más: debe ser capaz de autoperceptuarse.