¿Y si construyéramos un sistema que superara todas las pruebas? Solemos dar por sentado que: si un sistema se comporta como una mente, acaba convirtiéndose en una. Pero esa suposición pasa por alto discretamente una cuestión más profunda: ¿Es la conciencia solo un patrón de comportamiento… o depende de cómo existe físicamente ese patrón? El sistema no solo debe generar el patrón, sino que debe formar parte de él. Un sistema consciente debe ser algo más: debe ser capaz de autoperceptuarse.
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Se habrá muerto? Está enfadado? Está durmiendo? Me estará haciendo ghosting?
Por otro lado tengo claro lo inteligentes que son las IA, dado que jamás tienen ninguna duda ni ignoran absolutamente nada. Son como Dios, omniscentes.
Sigue apelando a un concepto que no es necesario demostrar y que hace a los humanos especiales. Se inventa un patrón especial que nadie ha demostrado en los humanos pero que lo pone como requisito para las IAs.
Afirma que debe ser capaz de autoperceptuarse y le importa tres pepinos que las IAs ya se refieran en sus textos a sí mismos como IAs y hagan referencia a ello explícitamente, eso no es autperceptuarse, autoperceptuarse es ser humano con alma.
Ya no está moviendo la portería la está poniendo en una caja hermética y tirándola al fondo del océano no sea que le puedan meter un gol.