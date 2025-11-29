edición general
3 meneos
4 clics
«La IA nos permitirá atender una población más envejecida sin duplicar los médicos»

«La IA nos permitirá atender una población más envejecida sin duplicar los médicos»

Benigno Rosón pide a los facultativos que usen las herramientas que les ofrece la Xunta pero aclara que tienen 'libertad' para usar ChatGpt.

| etiquetas: sergas , xunta , galicia , ia , medicos
3 0 0 K 31 ciencia
6 comentarios
3 0 0 K 31 ciencia
Pertinax #1 Pertinax *
¿Ahora la IA limpia culos? ¡Esta ciencia adelanta que es una barbaridad!
0 K 14
#2 Alcalino *
Las IAs harán a los médicos humanos mas tontos.

Y como consecuencia, aumentará la cantidad de diagnósticos erróneos, por parte de las IAs, y de los humanos.

Eso es lo que va a pasar.
0 K 9
Dragstat #6 Dragstat
#2 se referirá a que quién tenga pasta le atenderá un médico, el resto tendrá que preguntarle al Dr. ChatGpt
0 K 20
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Quieren ahorrar costes a base de implementar IAs donde consideren posible, y encima te lo venden como algo positivo. Ya se verán las consecuencias.
0 K 9
pepel #4 pepel
Nos atenderá el médico de Tesla, que ya no necesitará perder el tiempo conduciendo.
0 K 20
JackNorte #5 JackNorte
En el futuro seran posibles muchas cosas , quizas hasta cosas que creemos imposibles en la actualidad, como lo son algunas cosas normalizadas que en el pasado eran imposibles.
Pero hay que ser conscientes de la realidad aunque la velocidad de los avances sea prometedora , avanzar demasiado rapido , sin control, sin adaptacion, sin aprendizaje en una tecnologia como esta , puede causar desequilibrios peligrosos.
Y no es necesario ir tan rapido y mas si el coste se convierte en un problema de…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame