El 92% de los usuarios nunca verifica una respuesta de la IA. Un análisis sobre cómo la velocidad está reemplazando al pensamiento crítico y por qué los modelos actuales están diseñados para 'mentir agradablemente' y validar nuestro ego, aunque los datos sean falsos.
| etiquetas: inteligencia artificial , psicología , tecnología , openai , sociedad , edu
La noticia está desactualizada de narices. ¿De verdad que da datos de alucinación del modelo o1? Es una broma.
Luego da fuentes que, oh sorpresa, no existen.
¿Lo peor de todo? Que el artículo está hecho íntegramente con IA.