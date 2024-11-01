edición general
La IA no te hace inteligente: te convierte en un "mediocre con iniciativa" que ha dejado de verificar

La IA no te hace inteligente: te convierte en un "mediocre con iniciativa" que ha dejado de verificar

El 92% de los usuarios nunca verifica una respuesta de la IA. Un análisis sobre cómo la velocidad está reemplazando al pensamiento crítico y por qué los modelos actuales están diseñados para 'mentir agradablemente' y validar nuestro ego, aunque los datos sean falsos.

#1 imaginateca
Voto errónea, lo siento, son demasiadas cosas:
La noticia está desactualizada de narices. ¿De verdad que da datos de alucinación del modelo o1? Es una broma.
Luego da fuentes que, oh sorpresa, no existen.
¿Lo peor de todo? Que el artículo está hecho íntegramente con IA.
