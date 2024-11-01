Logran resolver con IA el primer problema del nuevo benchmark de FrointerMath

El nuevo benchmark de FrontierMath fue concebido para evaluar las verdaderas capacidades de razonamiento de los sistemas de inteligencia artificial, planteando problemas matemáticos abiertos. Recientemente, una IA ha logrado superar uno de estos complejos obstáculos al aportar una solución al problema abierto de los hipergrafos de Ramsey, un problema desafiante dentro del campo de la combinatoria. Este avance sugiere un salto cualitativo en la capacidad de los LLM para abordar y resolver matemáticas abstractas de alta complejidad.