Con IA se hará el peor cine, se hará el mejor cine  

Ben Affleck sigue sorprendiendo por su visión y análisis, su capacidad de comprender y conectar los puntos.Subraya algo que suele ser poco comentado, hay más valor en la IA como herramienta de edición que como pura generativa. Affleck predice que la IA democratizará la creación cinematográfica al reducir drásticamente los costes. En el futuro, creadores independientes podrán producir series con calidad visual de "La casa del dragón" por una fracción del precio, eliminando barreras de entrada.