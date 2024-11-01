La IA se estancará en 2026 si no se producen cambios (ENG).  

La tecnología de IA actual parece estar progresando satisfactoriamente, a pesar de la preocupación por una posible ralentización con el tiempo. Pero mientras la IA se vuelve gradualmente más "inteligente", la industria se enfrenta a otro problema: el suministro de energía. Analicemos por qué la energía se está convirtiendo rápidamente en un obstáculo importante para el progreso de la IA.