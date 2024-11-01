La IA se estancará en 2026 si no se producen cambios (ENG).  

La tecnología de IA actual parece estar progresando satisfactoriamente, a pesar de la preocupación por una posible ralentización con el tiempo. Pero mientras la IA se vuelve gradualmente más "inteligente", la industria se enfrenta a otro problema: el suministro de energía. Analicemos por qué la energía se está convirtiendo rápidamente en un obstáculo importante para el progreso de la IA.
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Traducción: se acabó el quemar dinero como si no hubiera un mañana. Queremos retorno de la inversión ya.
Spoiler: la IA es carísima ... con el tiempo mejorará, se abaratará pero por el camino actual, de la fuerza bruta, esto no lo rentabiliza ni Saulo junto con Steve Jobs en joint venture con Koldo y Trump.
No podemos multiplicar el actual consumo energético del mundo para tener IA. Es así.