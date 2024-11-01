edición general
5 meneos
12 clics
Una IA encuentra cómo bloquear un virus de forma sencilla

Una IA encuentra cómo bloquear un virus de forma sencilla

Los investigadores centraron sus esfuerzos en una proteína viral, llamada de fusión, que actúa como una llave que permite al virus adherirse a la célula y luego fusionarse con ella. Las simulaciones a escala molecular permitieron analizar miles de interacciones posibles entre los aminoácidos que la componen. Un algoritmo y técnicas de aprendizaje automático aislaron la conexión más importante para el éxito de la infección, comprobándose experimentalmente que el virus no era ya infeccioso con esa proteina modificada genéticamente.

| etiquetas: virus , ia , bloquear , proteina , fusión
4 1 0 K 75 ciencia
14 comentarios
4 1 0 K 75 ciencia
#1 chavi
Errónea. La encontraron unos investigadores usando la IA.
1 K 22
#3 Pitchford
#1 Bueno, la encontró la IA, guiada al objetivo perseguido por unos investigadores.
0 K 18
#4 chavi *
#3 No. A no ser que aceptes que son las herramientas las que hacen el trabajo y no los que la manejan.

"Un destornillador y unas llaves inglesas construyen un puente métálico"

guiados por unos operarios.
3 K 40
#5 Pitchford
#4 Vale, entonces si yo le digo a una IA que analice todas las alternativas tecnologicas posibles para convertir cobre en oro y me dé la mejor y encuentra un método casero sencillísimo que nadie conocía, el genio sería yo.
1 K 21
#6 chavi *
#5 Prueba. Luego me cuentas...

Igual hasta crees que pasó algo así...
1 K 19
#7 Pitchford
#6 Pues sí, la IA fue capaz de encontrar una aguja en un pajar, que a los investigadores les hubiera requerido pruebas experimentales y errores durante años.
2 K 31
#8 chavi *
#7 No. La IA no fue capaz de encontrar nada. Lo encontraron unos investigadores usando una IA.

Es como si dices "un microscopio descubre una nueva bacteria"
1 K 23
#9 Pitchford
#8 Bueno, esperaremos a que la IA diriga el laboratorio.. :roll:
1 K 21
#10 chavi
#9 Por ejemplo. Y decida qué se va a investigar y que procedimientos seguir en la investigación...

Espera sentado
1 K 23
#12 Pitchford
#10 Notición: Un niño de 4 años, ayudado un poco por una IA, gana el campeonato mundial absoluto de ajedrez.
0 K 18
penanegra #11 penanegra *
#10 puede dependiendo de lo que quieras ... Alerta social, Dinero, incidencias etc
Por ahí van los tiros
1 K 25
Rudolf_Rocker #13 Rudolf_Rocker
#5 Si nadie lo conocía, una IA tampoco lo va a conocer.
0 K 10
#14 Pitchford
#13 Ese ejemplo era exagerado para las capacidades actuales de la IA, pero, ¿quién dirías que ha ganado el.campeonato mundial absoluto de ajedrez, el niño de 4 años que ha movido las piezas o la IA que le ha dicho qué movimientos ejecutar?
0 K 18
#2 Pitchford
Entiendo que el objetivo final será modificar e inactivar los virus una vez que hayan provocado la infección, para que no pueda progesar.
0 K 18

menéame