Una IA encuentra cómo bloquear un virus de forma sencilla

Los investigadores centraron sus esfuerzos en una proteína viral, llamada de fusión, que actúa como una llave que permite al virus adherirse a la célula y luego fusionarse con ella. Las simulaciones a escala molecular permitieron analizar miles de interacciones posibles entre los aminoácidos que la componen. Un algoritmo y técnicas de aprendizaje automático aislaron la conexión más importante para el éxito de la infección, comprobándose experimentalmente que el virus no era ya infeccioso con esa proteina modificada genéticamente.
| etiquetas: virus , ia , bloquear , proteina , fusión
