La IA distorsiona las noticias, según una nueva investigación

Teniendo en cuenta la tendencia creciente de los ciudadanos a buscar respuestas con la ayuda de asistentes de inteligencia artificial, el estudio internacional se ha centrado en analizar el tratamiento de las noticias que hacen estas plataformas en sus respuestas. Tras analizar alrededor de 3.000 respuestas de estos cuatro modelos, el estudio coordinado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) concluye que el 45% de las respuestas de la IA basadas en noticias presentan "un problema significativo" en este sentido.