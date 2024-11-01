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IA y colapso del capitalismo: lo que realmente dice Citrini Research

IA y colapso del capitalismo: lo que realmente dice Citrini Research  

¿Y si la inteligencia artificial no fuera la cumbre del capitalismo, sino su sentencia de muerte? En este vídeo analizo el informe viral de Citrini Research, una carta de ciencia ficción financiera desde 2028 que ha hecho temblar a Wall Street al imaginar qué pasa cuando la lA funciona demasiado bien: despidos masivos de cuello blanco, caída del consumo, PIB fantasma y riesgo sistémico en bancos, deuda e hipotecas.

| etiquetas: ia , capitalismo , marx , futuro , economía
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4 comentarios
2 1 1 K 22 actualidad
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Hay que estar flipao....
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Ainur #1 Ainur
No caerá esa breva, si algo ha demostrado el capitalismo es que es capaz de cambiarlo todo, para que en el fondo, no cambie nada.
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rojo_separatista #2 rojo_separatista *
#1, mírate el video, no se trata de que cambien por buena voluntad. Se trata de que cuando todo sea una comodity, ni las propias empresas podrán sobrevivir, todos los cimientos sobre los que se asienta la economía mundial caeran como un castillo de naipes.
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DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
#2 ¡¡Son 22 minutazos*, hermano!! Voy a tener que guardarlo para luego :-(

*No es tanto tiempo, yo lo sé, pero en este preciso momento, para mí, es mucho...
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