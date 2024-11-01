IA y colapso del capitalismo: lo que realmente dice Citrini Research  

¿Y si la inteligencia artificial no fuera la cumbre del capitalismo, sino su sentencia de muerte? En este vídeo analizo el informe viral de Citrini Research, una carta de ciencia ficción financiera desde 2028 que ha hecho temblar a Wall Street al imaginar qué pasa cuando la lA funciona demasiado bien: despidos masivos de cuello blanco, caída del consumo, PIB fantasma y riesgo sistémico en bancos, deuda e hipotecas.