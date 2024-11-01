edición general
6 meneos
66 clics
La IA ahora puede desenmascarar fácilmente tu vida secreta en línea (incluso si usas un nombre falso) (ENG)

La IA ahora puede desenmascarar fácilmente tu vida secreta en línea (incluso si usas un nombre falso) (ENG)

Imagínate esto: estás en Reddit, Hacker News o algún foro y publicas con un nombre de usuario tonto como GamerCat2025 o SecretCoderX. Crees que eres anónimo y que nadie te conoce, por lo que puedes expresar tus pensamientos libremente. Bueno, un nuevo trabajo de investigación simplemente destrozó esa idea. Se llama "desanonimización en línea a gran escala con LLM", que es una forma elegante de decir "descubrir a la persona real detrás de un nombre secreto en línea".

| etiquetas: ia , anonimato , red , nick , llm
5 1 0 K 84 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 84 actualidad
#1 DatosOMientes
Puf, con las multicuentas de Menéame se hará la picha un lío.
2 K 41
#4 EISev *
#_1 Haz la prueba con perplexity

Envía dos URL de comentarios y preguntas si los ha escrito la misma persona

www.perplexity.ai/

Dime si los comentarios de este usuario de Menéame www.meneame.net/user/DatosOMientes/commented tienen similitudes con los del usuario X (pega aquí la cuenta) y si podrían ser la misma persona con dos cuentas distintas
1 K 30
Moixa #3 Moixa
En general yo creo que es fácil, la gente suele usar el mismo nick en diferentes sitios.
0 K 14
Leconnoisseur #7 Leconnoisseur
#Ah, no sabía que teníamos elección
0 K 10
#2 reinius
Bien, estamos llegando al momento critico en el que tendremos que decidir como queremos que sea nuestro futuro, vivir en libertad o subyugarnos a unos oligarcas?
0 K 6
#5 Toponotomalasuerte
#2 hoy en día somos unos meapilas. Se promovió el individualismo, la segregación y los métodos de control hasta el punto en el que es imposible agruparse unos pocos sin que los métodos de control salten.
2 K 31
tul #6 tul
#2 no, ese ya paso elegimos subyugarnos
1 K 26

menéame