La IA ahora puede desenmascarar fácilmente tu vida secreta en línea (incluso si usas un nombre falso) (ENG)

Imagínate esto: estás en Reddit, Hacker News o algún foro y publicas con un nombre de usuario tonto como GamerCat2025 o SecretCoderX. Crees que eres anónimo y que nadie te conoce, por lo que puedes expresar tus pensamientos libremente. Bueno, un nuevo trabajo de investigación simplemente destrozó esa idea. Se llama "desanonimización en línea a gran escala con LLM", que es una forma elegante de decir "descubrir a la persona real detrás de un nombre secreto en línea".