edición general
255 meneos
353 clics
I Am Not a Number (No soy un número). Genocidio en Gaza

(A memorial for the 60,199 Palestinian victims of the Israeli genocide in Gaza.) Un programador egipcio ha creado una página dedicada a cada víctima del genocidio palestino. Hasta ahora ha registrado 72 000 nombres. Cada punto de luz representa una víctima y, al pulsarlo, verás su nombre y fecha de nacimiento. Puedes filtrar por edad.

| etiquetas: palestinian victims , israeli genocide
114 141 0 K 455 actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:    
ansiet #1 ansiet
Que triste todo.
8 K 83
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Lo peor es pinchar en la parte de arriba de la página, la de los niños.
1 K 31
AmenhotepIV #5 AmenhotepIV *
Por favor, que un admin me explique porqué este meneo ha desaparecido de portada.  media
1 K 20
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Hay algún error, porque no coinciden las edades con la fecha de nacimiento, a no ser que el repositorio fuese montado en 2023-2024.
En ese caso, faltarían aún miles de víctimas.
1 K 20
AmenhotepIV #3 AmenhotepIV
#2
Yo creo que faltan miles de víctimas porque se sigue actualizando.
4 K 43
AmenhotepIV #4 AmenhotepIV
No sé por qué no encuentro este meneo en portada.
Hago una búsqueda y aparece así:  media
0 K 13
AmenhotepIV #6 AmenhotepIV *
Pues no lo entiendo, se sigue votando el meneo y yo no la veo en portada, a pesar que se publicó a las 18h40
Sin embargo, ahora aparece en candidatas, tengo que pensar que es por el tema...
Admin
0 K 13
#8 Mustela *
#6 Ojo, es diferente la portada del tema de actualidad a la portada general (que se publicó más tarde, a las 23:10): www.meneame.net/story/i-am-not-number-no-soy-numero-genocidio-gaza/log
0 K 11
allaquevamos #7 allaquevamos
Todos somos un número, unicamente no somos un numero para nuestra familia y amigos más cercanos.
Para el resto del mundo, TODOS somos un simple número más.
0 K 7
#10 Mustela
#7 No lo comparto. No siento simples números ni para gente que desconozco. Evidentemente está el vínculo sentimental familiar, de amistad, de pareja u otros pero "un simple número" no es así, y si a alguien no le pasa esto quizá debería plantearse por ejemplo retirar las tecnologías de su vida o analizar a ver qué ocurre.
0 K 11

menéame