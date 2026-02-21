edición general
Hungría bloquea un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania por el oleoducto dañado

Hungría bloquea un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania por el oleoducto dañado

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, acusa a Ucrania de sabotaje y afirma que su país bloqueará la ayuda financiera a Kiev hasta que se reanude el tránsito de petróleo ruso. En vísperas de unas elecciones clave, Budapest intensifica su retórica contra Ucrania. Hungría anunció que bloqueará un préstamo de emergencia de 90.000 millones de euros para Ucrania, acusando a este país devastado por la guerra de "chantaje" por un oleoducto dañado utilizado para el tránsito de petróleo ruso...

| etiquetas: hungría , préstamo , ucrania , oleoducto , europa , prestamo , péter szijjártó
comentarios
ElenaCoures1
No va a evitar la ayuda a Ucrania por mucho que su presidente sea amiguito del fascista y criminal Putin
NoEresTuSoyYo
#1 Exacto, no es la primera vez que trata de bloquear ayudas, aunque yo apunto mas a directrices de Trump, no seria la primera vez.
Pertinax
#1 Este es de los que adoran el putinismo pero no le sacas de la UE ni con agua hirviendo. Por lo que sea.
