Hungría bloquea un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania por el oleoducto dañado

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, acusa a Ucrania de sabotaje y afirma que su país bloqueará la ayuda financiera a Kiev hasta que se reanude el tránsito de petróleo ruso. En vísperas de unas elecciones clave, Budapest intensifica su retórica contra Ucrania. Hungría anunció que bloqueará un préstamo de emergencia de 90.000 millones de euros para Ucrania, acusando a este país devastado por la guerra de "chantaje" por un oleoducto dañado utilizado para el tránsito de petróleo ruso...
| etiquetas: hungría , préstamo , ucrania , oleoducto , europa , prestamo , péter szijjártó