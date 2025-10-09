edición general
7 meneos
22 clics

El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

La Academia Sueca premia al escritor “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”

| etiquetas: nobel , literatura , hungria , krasznahorkai
7 0 1 K 95 cultura
3 comentarios
7 0 1 K 95 cultura
Suigetsu #1 Suigetsu
No lo conozco, aunque parece que tiene su público y no es un completo desconocido como en los últimos años.
Murakami tendrá que esperar otro año.
3 K 59
Milmariposas #2 Milmariposas
#1 Snifff
0 K 14
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
#1 Al menos tiene sus obras más conocidas traducidas al español que es algo que no podía decirse de los dos anteriores.
Murakami, en mi opinión, no tiene la calidad literaria para un Nobel. También es verdad que con lo de Dylan pusieron el listón muy bajo
0 K 10

menéame