·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12817
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7422
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
4075
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
5023
clics
La viñeta: Rabia
4478
clics
Tenemos un nuevo ganador en generación de imágenes con IA. Y no es estadounidense sino chino
más votadas
440
Francesca Albanese, el precio de la verdad
405
Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales
319
El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"
392
El equipo propuesto por Tony Blair para Gaza: multimillonarios, sionistas y una funcionaria de la ONU
502
Björk denuncia el secuestro de la cantante Magga Stína por Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
22
clics
El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025
La Academia Sueca premia al escritor “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”
|
etiquetas
:
nobel
,
literatura
,
hungria
,
krasznahorkai
7
0
1
K
95
cultura
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
1
K
95
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Suigetsu
No lo conozco, aunque parece que tiene su público y no es un completo desconocido como en los últimos años.
Murakami tendrá que esperar otro año.
3
K
59
#2
Milmariposas
#1
Snifff
0
K
14
#3
have_a_nice_day
#1
Al menos tiene sus obras más conocidas traducidas al español que es algo que no podía decirse de los dos anteriores.
Murakami, en mi opinión, no tiene la calidad literaria para un Nobel. También es verdad que con lo de Dylan pusieron el listón muy bajo
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Murakami tendrá que esperar otro año.
Murakami, en mi opinión, no tiene la calidad literaria para un Nobel. También es verdad que con lo de Dylan pusieron el listón muy bajo